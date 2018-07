"Consacrat prin Constitutia Romaniei ca simbol national, alaturi de drapelul tricolor, stema tarii si sigiliul statului, Imnul National reprezinta unul dintre reperele care definesc identitatea nationala a romanilor si care ofera lumii intregi, cand este intonat, o sinteza muzicala, simbolica si unica, a acesteia.

In anul Centenarului Marii Uniri, Ziua Imnului National capata valente deosebite, implinindu-se si 170 de ani de la prima intonare a imnului ”Desteapta-te, romane!”.



Imnul National a fost martorul unor evenimente-reper ale istoriei nationale. In prezent, Imnul National al Romaniei rasuna pretutindeni in lume, inclusiv in momente si actiuni de inalt nivel in relatiile bilaterale si diplomatice, precum si la concursurile si competitiile internationale, la care tot mai multi tineri romani urca pe prima treapta a podiumului.



Ziua de 29 iulie 2018 reprezinta si un prilej de recunostinta fata de inaintasii nostri, fata de eroii cazuti pe campurile de lupta din Primul Razboi Mondial si de fauritorii statului national unitar modern, a caror memorie ne motiveaza sa ne pastram demnitatea, sa cultivam respectul fata de valorile nationale si sa privim cu incredere spre viitor.

Si in acest an, misiunile diplomatice, oficiile consulare si de institutele culturale romanesti din strainatate organizeaza, pentru marcarea Zilei Imnului National, o serie de manifestari de diplomatie publica si culturala", arata MAE.