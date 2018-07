"Imnul Romaniei – simbolul nostru national, al tuturor romanilor

Cu o istorie de peste 160 de ani, "Desteapta-te Romane", astazi imnul de stat al Romaniei, reprezinta unul din simbolurile noastre nationale sacre.

De-a lungul vremurilor, "Desteapta-te romane" a marcat momentele cheie ale istoriei combatante a neamului nostru, insufland curaj si incredere soldatilor pe campurile de lupta de la Grivita, Smardan, Marasesti, Oituz sau Carei.

Ne mandrim de fiecare data cand auzim imnul national. La fel de mandri suntem si atunci cand drapelul nostru flutura pe podium la intrecerile sportive, peste tot in lume, sau la ceremoniile militare in tara si in teatrele de operatii.

Transmit, in numele Armatei Romaniei, cu ocazia Zilei Imnului National, un mesaj tuturor romanilor, pe care ii asigur, cu toata responsabilitatea, ca militarii sunt pregatiti pentru a-si indeplini misiunile constitutionale ce le revin", a transmis ministrul.