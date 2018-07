"Astazi, 29 iulie, celebram Imnul National, unul dintre simbolurile fundamentale ale statalitatii, independentei, suveranitatii si unitatii nationale, alaturi de Drapel, Stema de stat si Sigiliu.

Zilele Revolutiei de la 1848 au consfintit intonarea pentru prima data, pe linia melodica a compozitorului Anton Pann, a versurilor poemului patriotic compus de Andrei Muresanu.

Cantecul a avut un rol important in redesteptarea sperantei de mai bine si a demnitatii colective in momentele-cheie ale istoriei romanesti – Razboiul de Independenta, Primul si al Doilea Razboi Mondial si Revolutia din decembrie 1989, ceea ce a justificat pe deplin optiunea alegerii sale ca imn national, in anul 1990.

In anul sarbatoririi a o suta de ani de la Marea Unire de la 1918, marcarea «Zilei Imnului National» constituie un bun prilej de a reinnoi angajamentul nostru pentru consolidarea unei Romanii puternice, europene si de a ne reafirma atasamentul fata de principiile democratiei si statului de drept.

Sunt convins ca Imnul National, prin mesajul sau vibrant, va continua sa inspire unitate si solidaritate in jurul valorilor pe care s-a construit Romania moderna: libertate, dreptate, pluralism politic si respect fata de lege.

La multi ani Imnului National!

La multi ani, Romania!", se arata in mesajul sefului statului.