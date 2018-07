Relatiile de cursa lunga rezista atunci cand sunt cladite pe prietenie, respect, asteptari realiste, interese comune si umor.

Marturiile unor cupluri, avocati specializati in divorturi, mediatori si judecatori i-au ajutat pe oamenii de stiinta sa identifice zece aspecte cheie ale unei relatii pe care partenerii de viata le pot utiliza pentru a afla daca au sanse sa ramana impreuna si sa reziste testului timpului. In plus, repetarea acestui exercitiu poate ajuta cuplurile sa isi cultive in timp relatia, noteaza sursa citata.

Cele zece intrebari sunt:

- Suntem o alegere buna unul pentru celalalt?

- Avem o relatie de prietenie solida?

- Ne dorim aceleasi lucruri in relatia noastra si de la viata?

- Asteptarile noastre sunt realiste?

- In general, vedem ce e mai bun unul la celalalt?

- Depunem amandoi efort pentru a mentine relatia vie?

- Simtim amandoi ca putem discuta liber si putem comunica problemele unul altuia?

- Suntem amandoi determinati sa cooperam in vremuri grele?

- Cand ne confruntam cu situatii dificile vom trage din greu pentru a o scoate la capat?

- Beneficiaza fiecare dintre noi de sustinerea celor din jur?

Studiul, realizat la Universitatea Exeter, a fost sustinut de baronesa Fiona Shackleton, o celebra avocata din Marea Britanie specializata in divorturi, care a reprezentant personalitati precum Printul Charles, Paul McCartney sau Liam Gallagher.



"Sigur ca fiecare relatie este diferita si este important ca partenerii de cuplu sa cladeasca relatii semnificative pentru ei, insa am descoperit ca relatiile care rezista au in comun cateva calitati fundamentale", a declarat Anne Barlow, cadrul didactic la Universitatea Exeter si cea care a condus studiul.

"Aceste zece intrebari esentiale ii pot ajuta pe oameni atunci cand doresc sa afle daca sunt compatibili cu o persoana cu care vor sa isi imparta viata si semnaleaza importanta rezolvarii problemelor atunci cand acestea apar, dar si a cultivarii relatiei in timp", a subliniat Barlow.

"Majoritatea sunt cupluri care si-au ales un partener cu care se potrivesc si au (dezvoltat) moduri de a naviga cu succes prin vremurile stresante", a adaugat ea.La randul sau, baronesa Shackleton a declarat ca in cei peste 40 de ani de cariera ca avocat specializat in divorturi a observat ca "peste 50% dintre cei care m-au consultat in legatura cu un divort mi-au spus ca au realizat, fie inainte sau imediat dupa ce s-au casatorit, ca sunt profund incompatibili cu partenerii lor".

Pe de alta parte, ca fosta guvernatoare de scoala, Shackleton a mentionat ca mare parte din programele scolare sunt directionate catre educatia pe teme de sex, droguri sau alcool, insa informatiile sunt "prea putine sau deloc despre cea mai importanta decizie pe care o ia o persoana, respectiv cu cine te asezi la casa ta si ai copii".

De asemenea, baronesa a adaugat ca observand de-a lungul timpului "durerea nerostita a copiilor care sufera cand parintii lor se separa", a simtit "nevoia de a sponsoriza un proiect care exploreaza ceea ce face ca o relatie sa aiba succes si modul cel mai bun in care pot fi maximizate sansele de reusita". Ea a adaugat ca isi doreste ca rezultatele sa fie prezentate in scoli ca "instrument educational si masura de preventie".

Motivele care duc la destramarea relatiilor

Avocatii si judecatorii au identificat patru motive comune care conduc la destramarea relatiilor de cuplu. Acestea sunt: incompatibilitatea, asteptarile nerealiste, esecul de a rezolva impreuna problemele si nereusita in cultivarea relatiei.La studiu au luat parte zece avocati si mediatori specializati in divorturi, doi judecatori, 43 de cupluri casatorite de zece ani sau care s-au separat in aceasta perioada si zece cupluri homosexuale si heterosexuale care au trait impreuna, casatorite sau in uniuni civile, in ultimii 15 ani.