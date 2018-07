"Munca in urgenta este extrem de dificila, iar cea in urgenta prespitaliceasca una foarte grea. Sunteti contra cronometru si la datorie atunci cand multi dintre noi ne-am terminat demult activitatea. Din punctul meu de vedere, serviciile de ambulanta trebuie sa functioneze perfect.

Daca altii au voie sa greseasca, aici fiecare greseala sau intarziere poate sa insemne diminuarea sanselor la supravietuire. Sunt constienta de responsabilitatea care apasa pe umerii dumneavoastra si vreau sa va asigur ca in mine veti avea un sustinator si un partener de dialog si sper ca in aceste luni am demonstrat ca acestea nu sunt lozinci, ci cuvinte reale. Este nevoie de unitate si eficienta in acest domeniu de activitate si cred ca putem sa indeplinim aceste deziderate", spus Pintea, citata de dcnews.ro.