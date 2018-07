In perioada martie-iunie, autoritatile au efectuat investigatii in 50 de dosare penale, in care sunt cercetate 74 de persoane. Pentru 36 dintre acestea au fost dispuse masuri preventive, respectiv 4 au fost arestate preventiv, 21 plasate sub controlul judiciar si 11 retinute.

"Activitatile desfasurate au urmarit protejarea pacientilor care au reala nevoie de asigurarea de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, precum si mentinerea unui mediu de afaceri concurential, prin asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii economici.

Pe langa componenta de investigare a faptelor ilicite, activitatile desfasurate au urmarit eficientizarea modului de utilizare a fondurilor alocate in scopul ajutarii persoanelor care au nevoie de servicii sau dispozitive medicale si implicit cresterea calitatii serviciilor acordate pacientilor", se arata intr-un comunicat al IGPR.

Prejudiciul este de 4.094.868 lei, fiind aplicate masuri asiguratorii in valoare de 2.482.141 de lei.