Update 15:07- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat, sambata, impreuna cu Serviciul de Ambulanta (SABIF), 47 de cazuri medicale la BIAS 2018. Patru persoane au fost transportate la spital.

Potrivit unui comunicat al CNAB, BIAS 2018 este un spectacol de forta aeriana, in care asii aviatiei civile si militare din Romania, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria, Italia, Spania, Cehia si Lituania vor incanta spectatorii cu acrobatii aeriene uluitoare si demonstratii de elita, dar si cu aeronave expuse la sol.

Invitati speciali in acest an sunt "supersonicii" Turkish Stars, care reprezinta Fortele Aeriene ale Turciei si este unica formatie din lume care evolueaza cu opt avioane de lupta supersonice.

Premiera

In premiera pentru Romania, la BIAS 2018 vor participa "magicienii" White Red Sparks, formatia de acrobatie a Fortelor Aeriene ale Poloniei, care evolueaza cu sase aeronave PZL TS-11 Iskra, scrie Agerpres

De asemenea, spectatorii vor putea urmari in evolutii aeronave supersonice F-16 Fighting Falcon, Saab Jas 39 Gripen, F-15 Eagle si Eurofighter Typhoon. Printre avioanele expuse pentru public pe Aeroportul Baneasa va fi si aeronava Boeing E-3A Sentry AWACS, aflata sub comanda NATO.



"Fortele Aeriene Romane se vor remarca la BIAS 2018 cu o participare de exceptie, care consta intr-o serie de evolutii in premiera absoluta pentru Romania. Spectatorii vor avea sansa de a admira evolutiile spectaculoase ale profesionistilor din elita Fortelor Aeriene Romane, care vor realiza adevarate demonstratii artistice de forta supersonica la mansa aeronavelor F-16 Fighting Falcon. De asemenea, asii mansei din cadrul Fortelor Aeriene Romane vor evolua cu aeronave IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules si C 27 Spartan. Spectatorii vor putea urmari, de asemenea, si exercitiile de politie aeriana si de sprijin pentru desant aerian. Spectacolul este garantat de prezenta asilor Aeroclubului Romaniei - Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alaturi de parasutistii formatiei Blue Wings, care vor desfasura in aer drapelul tricolor, de 400 de metri patrati", spune CNAB.

Nume consacrate din elita aviatiei romanesti

"Avand in vedere ca primele avioane vor incepe sa zboare la orele 9:00, cu cat veniti mai devreme, cu atat veti ocupa locuri mai bune. Va recomandam sa va luati haine adecvate acestei perioade cu vreme schimbatoare. O umbrela poate sa va protejeze si de ploaie si de soare. Speram sa va protejeze numai de soare! Nu sunt locuri de parcare, in consecinta incercati sa nu veniti cu autoturismele personale, pentru ca nu veti avea maine dimineata unde le parca. Nu va faceti griji in ceea ce priveste partea de masa! Avem multe locuri de unde va puteti cumpara ceva de mancare, atat traditionalii mici si gratare, cat si mai multe track-uri de street food. Exista zone umbrite pentru cei care nu suporta lumina directa a soarelui sau unde va puteti adaposti de eventualele picaturi de ploaie. Spectacolul va dura pe intreg parcursul zilei. Incepe la ora 10:00 in mod oficial si se termina undeva dupa ora 21:00. Se va termina ca de obicei cu efecte pirotehnice, cu artificii, cu evolutii in amurg. Dupa acest final al BIAS, vom avea si un concert cu Zdob si Zdub care se va intinde pana tarziu in noapte", le-a transmis celor care doresc sa vina la eveniment Valentin Iordache, purtatorul de cuvant la CNAB.

In plus, pe parcursul evenimentului, evolueaza celebrii Iacari Acrobati, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzica si lumini. De asemenea, la BIAS 2018 publicul va putea admira exercitiile executate cu maiestrie si siguranta de piloti ai companiei nationale de transport aerian TAROM.Printre participanti se numara, de asemenea, nume consacrate din elita aviatiei romanesti, din cadrul Scolii Superioare de Aviatie Civila. La BIAS 2018, participa si celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobatie aeriana.BIAS 2018 are loc sambata, 28 iulie, pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa - "Aurel Vlaicu" si Romaero, si este organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, Aeroclubul Romaniei, Fortele Aeriene Romane, ROMATSA, Romaero, si Clubul Sportiv AIBO.

Incepand de vineri dimineata, pe Aeroportul Baneasa se deschide, pentru experti si specialisti in aviatie, expozitia de aviatie generala - General Aviation Exhibition, unde producatori si proprietari de aeronave, precum si furnizori de servicii de aviatie generala expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrausoare, pana la business jet-uri. Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition in cursul zilei de sambata, 28 iulie.

Cea de-a zecea editie a celui mai impresionat spectacol aviatic din Romania este dedicata Centenarului Romaniei si se desfasoara sub patronajul Ministerului Transporturilor, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Economiei.