Lucrurile devin si mai putin placute cand este vorba de pierderea unui dinte din fata, fie ca s-a ciobit sau in urma impactului a cazut. In aceasta situatie intervine clar factorul emotional, din cauza aspectului estetic care este puternic afectat.

Daca te afli in situatia in care analizezi optiunea implantului dentar, este important sa cunosti pretul, dar si alte aspecte legate de aceasta interventie.

Cat costa un implant dentar?

Numarul de implanturi: este cert ca a inlocui mai multi dinti lipsa este mai costisitor decat interventia pentru inlocuirea unuia singur.

Starea de sanatate a dintilor si gingiei: mai precis, daca exista necesitatea de a fi extrasi dintii compromisi, costul va creste, la fel si in situatia in care volumul osos al pacientului nu este suficient, prin urmare are loc o interventie suplimentara de aditie osoasa sau sinus lifting.

Marca implantului dentar: exista producatori de talie mondiala, cu renume, in fabricarea implanturilor dentare (ca de exemplu Dentium - din Statele Unite ale Americii); astfel de implanturi sunt realizate dupa ultimele tehnologii si vin in intampinarea chiar si a celor mai dificile cazuri.

Materialul coroanei dentare: implantul inseamna pe langa inserarea componentei din titan (asemeni unui surub, care tine de fapt locul radacinii naturale) si atasarea coroanei, deci partea de la suprafata, dintele. Materialele mai scumpe sunt si mai bune, mai placute estetic. Zirconiul si ceramica se folosesc mai des, in detrimentul coroanelor din acrilat sau compozit.

Simulare cost implant dentar profesional

Raspunsul nu este unul exact, exista mai multi factori care determina pretul pentru un implant dentar profesional si anume:Este important asadar sa stii ca nu toate implanturile dentare sunt la fel. Intreaba-l pe medicul dentist cu implanturile carui producator lucreaza. Tine cont ca cele mai bune implanturi dentare sunt in general produse in SUA, Germania, Coreea.Pentru ca iti doresti sa stii ce buget sa iti aloci si vrei sa iti faci o idee cat mai precisa asupra costului, iti precizam ca in cazul in care ai nevoie de un singur implant dentar, nu este cazul de extractie (ai maseaua deja lipsa), optezi pentru un cabinet stomatologic in Bucuresti, cu traditie in implantologie, cu echipa de specialisti in implanturi, dar si dotari tehnologice foarte bune, insertia implantului costa aproximativ 2000 - 2500 lei.

Foarte important, nu intra in acest cost bontul protetic (care face legatura intre radacina artificiala si dintele final) si nici coroana. Pe acestea doua mai poti plati un cost de aproximativ 1200 - 1500 lei.

Cu o ingrijire corespunzatoare si vizita periodica la medicul dentist, datorita unui implant dentar de calitate si a interventiei realizata de profesionisti, te vei bucura de un zambet frumos, sanatos pentru tot restul vietii. Tine cont si de faptul ca ai posibilitatea sa achiti in rate costul implantului dentar, cabinetele stomatologice sunt foarte flexibile si vin cu optiuni variate de plata care sa ajute pacientul.