Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Sesizarea sefului statului face referire la modificarea privind instalarea de aparate radar doar pe masini inscriptionate, dar si la cea referitoare la prsemnalizarea acestora.

”Din formularea celor doua texte nu se intelege cu claritate daca pozitionarea vizibila se refera la autovehicule, la inscrisurile sau la insemnele distinctive ale Politiei Rutiere. In egala masura, nu este clar daca vizibilitatea la care se refera art. 109 alin. (4) trebuie raportata in vreun fel la distantele de 500 si 1000 de metri in cazul amplasarii dispozitivelor radar in localitati, respectiv la distante intre 2000 si 4000 de metri in cazul amplasarii dispozitivelor in afara localitatilor, prevazute de art. 109 alin. (6) pentru presemnalizarea prezentei dispozitivelor radar instalate pe autovehicule sau pe suportii amenajarilor rutiere ori a utilizarii dispozitivelor radar tip pistol”, se arata in textul sesizarii, potrivit News.ro.

Potrivit documentului, modificarile sunt ”susceptibile de mai multe interpretari de natura sa genereze impredictibilitate in aplicare”, ceea ce contravine art. 1 alin. (5) din Constitutie.

In plus, seful statului apreciaza ca ”aceasta solutie legislativa se indeparteaza de la scopul instituirii normei, respectiv acela de a conduce la imbunatatirea sigurantei rutiere”.

”Apreciem ca activitatile Politiei Rutiere de aplicare a legii privind respectarea vitezei legale de circulatie nu trebuie sa se rezume la actiuni vizibile si presemnalizate, in caz contrar aceasta urmand a se afla in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile si atributiile prevazute de lege”, se mai arata in sesizare.

Sesizare privind instalarea panourilor de presemnalizare si plata amenzilor

Presedintele face referire si la prevederile referitoare la instalarea panourilor de presemnalizare.

”Asadar, potrivit legii, obligatia de asigurare si montare a panourilor de atentionare nu incumba politiei rutiere, ci administratorului drumului public. (...) In primul rand, intrucat politia rutiera are, potrivit legii, numai obligatia de a solicita instalarea respectivelor panouri, consideram ca norma de la alin. (10) al art. 109 din legea criticata este lipsita de previzibilitate, intrucat sanctionarea politistului este relationata de un aspect ce nu are legatura cu atributiile sau conduita acestuia. In al doilea rand, legea este neclara intrucat lasa la latitudinea administratorului drumului public indeplinirea obligatiei de a asigura si monta panouri de atentionare, la solicitarea politiei rutiere, fara a prevedea sanctiuni pentru acesta in cazul in care nu-si indeplineste obligatia”, se mai arata in sesizare, potrivit News.ro.

In justificarea sesizarii sale, Iohannis mai vorbeste despre ”paralelism legislativ”, despre incalcarea standardelor de claritate si predictibilitate a legii, dar si despre faptul ca legea supusa controlului prevede achitarea amenzilor intr-un termen mai scurt decat cel modificat deja printr-o lege anterioara si care urmeaza a intra in vigoare la 1 ianuarie 2019.

In plus, seful statului considera neclare prevederile referitoare la plata pe loc a amenzilor. Potrivit modificarilor supuse aprobarii, ”agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta (...) nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei”, insa alte prevederi legislative in vigoare dispun ca orice contraventie ”se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori”.

In caz contrar, sustine presedintele, sanctiunea nu are posibilitatea de a fi contestata, asa cum prevede legea.

Klaus Iohannis mai face referire la incalcarea art. 22 alin. (1) din Legea fundamentala care ocroteste dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica.

”Constatarea si sanctionarea unor contraventii pentru depasirea limitelor de viteza privind circulatia pe drumurile publice reprezinta, mai presus de toate, expresia protejarii unui interes general, a sigurantei circulatiei rutiere si a dreptului fundamental la viata si la integritate fizica, prevazut de art. 21 alin. (1) din Constitutie. Modificarile aduse art. 109 din O.U.G. nr. 195/2002 referitoare la introducerea unor panouri de presemnalizare in absenta carora procesul verbal de constatare a contraventiei este lovit de nulitate absoluta aduc atingere tocmai posibilitatii politiei rutiere de a proteja acest interes general, conducand, in mod inevitabil, la o practica de respectare a dispozitiilor legale privind limitele de viteza doar in zonele semnalizate ca atare”, se mai arata in sesizare.

De asemenea, seful statului face referire la faptul ca, in lipsa unor preevederi care sa stabileasca intrarea in vigoare a legii la o data ulteriorara, pana la montarea panourilor de semnalizare a radarelor, actiunile Politiei vor fi imposibile.

”Ca o consecinta, conducatorii auto ar putea intelege ca pe segmentele de drum fara panouri de avertisment pot depasi viteza legala fara a fi sanctionati. Drept urmare, aplicarea legislatiei rutiere in ceea ce priveste viteza de circulatie pe drumurile publice va fi lipsita de componenta sanctiunii si se va indeparta de la scopul ei, anume acela de a proteja viata si integritatea corporala a tuturor participantilor la trafic”, se mai arata in document.

Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, in 5 iulie, un proiect de lege pentru modificarea art.109 din Ordonanta de Guvern nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri cu 500 - 2.000 de metri inainte.