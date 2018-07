Programul complet - CE se intampla si CAND

18.00 - se deschide accesul publicului. Intrarea se face prin Aleea Portoclalelor (Splaiul Independentei)

18.00 - 19.00 - 20:00 - tururi ghidate, Food Garden, instalatie kinetica ShortsUP, DJ set, frisbee, slackline, hamace, Mini Zucchini

21:00 - 21.30 - video-mapping pe copaci

21.30 - 22.30 - runda 1 de scurtmetraje

22.30 - 22.40 - pauza

22.40 - 23.30 - runda 2 de scurtmetraje. Descopera AICI programul complet de filme.

Cum te pregatesti

CUM AJUNGI

Intri in Gradina din Splaiul Independentei, pe strada “Intrarea Portocalelor” nr 1-3. Daca vii cu metroul, mergi 5 minute pe jos de la statia de metrou Grozavesti. Pajistea pe care are loc picnicul se numeste ”Gradina Italiana”. IMPORTANT: NU se intra pe intrarea principala a Gradinii Botanice (Cotroceni).

CE IEI CU TINE

Paturi: Te sfatuim sa iti aduci. Daca apare o boare de ploaie peste noapte si pajistea e umeda, gasesti la organizatori folii de plastic de pus sub paturi. Tot la capitolul vreme musonica, te sfatuim sa ai la tine un izopren, daca planuiesti sa savurezi relaxat toate filmele din program.

Anti-tantari: Spray, lotiune, device-uri science-fiction cu ultra-sunete - orice iti asigura confortul pe durata filmelor (gradina e un loc verde, tantarii nu o ocolesc)

Telefoane mobile (sau tablete) pentru votul filmelor: La Marele Picnic esti membru al juriului si ai misiunea de a alege cel mai bun film al evenimentului, care va fi rasplatit cu un premiu de 1500 de Euro. Votul se face digital, pe shortsup.ro, deci ai nevoie de telefon sau tableta la indemana.

Daca vrei, vino cu bicicleta in spatiul dedicat evenimentului: o poti lega de gardurile care imprejmuiesc gradina, in rastelurile special amenajate sau pe iarba, in limita spatiului disponibil pe pajistea dedicata evenimentului.





Parcare

Pe Strada Portocalelor NU se poate parca. Gasesti loc pe Soseaua Cotroceni sau pe Splaiul Independentei.

Recomandarea noastra este sa iti iei bilete in avans - chiar si o pajiste intinsa se termina la un moment dat. Le gasiti la Eventbook.

Accesul copiilor

Minorii sub 12 ani pot viziona filmele doar cu acordul parintilor. Minorii sub 12 ani au acces gratuit in spatiul de eveniment.

Potrivit unui comunicat remis 9am, programul complet de filme de la Marele Picnic 2018 este disponibil aici. Mai multe detalii despre ce mai poti face la Marele Picnic, pe langa filme, sunt disponibile aici.