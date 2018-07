Potrivit IPJ Dambovita, tanarul a fost gasit in autoturismul sau, in stare inconstienta, motiv pentru care a fost solicitata o ambulanta, care l-a transportat la spital. Acestuia i s-au facut manevre de resuscitare, insa a fost in zadar, barbatul fiind cunoscut cu afectiuni cardiace.

Cadavrul a fost preluat de catre Serviciul de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei, iar politia a deschis dosar pentru ucidere din culpa.

In masina tanarului au fost gasiti doi muguri de cannabis, prin urmare a fost nevoie de interventia procurorilor DIICOT si a politistilor de la crima organizata, potrivit stirileprotv.ro.