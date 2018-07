"La data de 26 iulie, peste 9.600 de politisti au actionat in tara, organizand 297 de actiuni si intervenind la 3.134 de evenimente (2.536 sesizate prin 112), pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

In urma activitatilor, au fost constatate 762 de infractiuni, 125 de persoane fiind surprinse in flagrant delict", se arata in comunicat.

De asemenea, autoritatile au gasit si 14 persoane urmarite national sau international, fiind dispuse 68 de masuri preventive in cauzele instrumentate.

Astfel, au fost aplicate nu mai putin de 8.168 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.700.000 de lei, fiind confiscate bunuri in valoare de peste 300.000 de lei.

"Politistii rutieri au constatat, in trafic, 101 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 500 de permise de conducere si au fost retrase 184 de certificate de inmatriculare", mai mentioneaza sursa citata.