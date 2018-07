"Din primele informatii, se pare ca este vorba despre o substanta necunoscuta emanata in aeroport, fara victime. Intervine Detasamentul Sibiu cu autospeciale de interventie pentru cercetarea si identificarea substantei", a anuntat reprezentanta ISU Sibiu.

Reprezentantii AIS spun ca evacuarea terminalului de pasageri din aeroport s-a facut "datorita unui miros intepator, pentru a se evita orice neplaceri". Traficul aerian nu este afectat la AIS, potrivit purtatorului de cuvant al aeroportului, Alexandra Pacurar.

Este al doilea incident din acest an la AIS, dupa ce in luna martie, doua persoane care au patruns in incinta aeroportului au escaladat gardul de protectie, in apropierea remizei de pompieri, la aproximativ o jumatate de kilometru de zonele destinate pasagerilor sau aeronavelor, scrie Agerpres.

Prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, a criticat si joi, in sedinta Colegiului Prefectural, felul in care conducerea AIS si cea a Consiliului Judetean gestioneaza securitatea la aeroport, in perspectiva organizarii la Sibiu, in 2019, a Summit-ului UE, la care sunt asteptati sefi de stat care vor ajunge prima data cu avioanele la AIS.

Aeroportul International Sibiu este o principala poarta de intrare nu doar in judet, ci si in Transilvania.

In ultimii ani, tot mai multe companii au dezvoltat rute spre si dinspre Sibiu.