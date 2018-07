Precizarea se regaseste intr-un raspuns oficial transmis Camerei Deputatilor, ca urmare a interpelarii deputatului Liviu Dragnea, presedintele forului legislativ, cu privire la sanctiunile aplicate la eventuale nereguli comise de PNL.

Raspunsul adresat lui Liviu Dragnea de catre AEP - document transmis Camerei Deputatilor in data de 16 iulie 2018 urmare a unei interpelari adresate de acesta presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pe 10 iulie 2018 - contine concluziile unui raport de control al Autoritatii, incheiat la data de 27 martie 2017, cu privire la totalitatea veniturilor si cheltuielilor realizate de Partidul National Liberal cu ocazia desfasurarii alegerilor parlamentare din anul 2016, scrie Agerpres.

Astfel, in raspuns se arata, intre altele, ca: "in cazul in care din documentele prezentate de catre formatiunea politica nu a rezultat in mod clar tipul de serviciu sau al bunului achizitionat, respectiv realitatea acestora, Autoritatea Electorala Permanenta a solicitat informatii suplimentare de la reprezentantii competitorului electoral (inclusiv de la organizatiile teritoriale si mandatarii financiari) si/sau de la furnizorii de bunuri si servicii".



"In plus, pentru toate cazurile in care a existat o suspiciune de facturare incorecta, Autoritatea Electorala Permanenta a comunicat institutiei competente, respectiv Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin adresa nr. 7200/24.05.2017, neregulile financiare constatate de controlorii AEP, in vederea analizarii si competentei verificari", precizeaza Autoritatea.

Autoritatea transmite, totodata, ca in cadrul controlului finantarii campaniei electorale a PNL la parlamentarele din 2016, efectuat in vederea rambursarii sumelor cheltuite, a constatat ca "realitatea si legalitatea unor operatiuni financiare nu a fost probata conform Legii 334/2016 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale" si "drept urmare, Autoritatea Electorala Permanenta nu a validat sumele aferente cheltuielilor electorale mentionate si a emis Decizia de nerambursare a cheltuielilor electorale nr. 108/10.04.2017 pentru suma de 1.774.123,62 lei".

AEP precizeaza ca suma include toate sumele invalidate in urma controlului desfasurat cu privire la cheltuielile pe care PNL le-a efectuat pentru campania din 2016.



"Deficientele constatate de controlorii AEP in urma controlului finantarii campaniei electorale a Partidului National Liberal la alegerile parlamentare din 2016 au fost exclusiv de natura financiara si contraventionala, acolo unde realitatea si legalitatea operatiunilor economico-financiare nu a putut fi verificata de Autoritatea Electorala Permanenta fiind sesizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala", se precizeaza in raspunsul Autoritatii catre Liviu Dragnea.

Nu in ultimul rand, AEP mentioneaza ca, pana in prezent (la data transmiterii raspunsului - n.r.), nu a primit "rezultatul verificarilor efectuate de Directia Generala Antifrauda Fiscala (din cadrul ANAF - n.r.)".

In interpelarea adresata de deputatul Liviu Dragnea cu privire la raportul Autoritatii referitor la cheltuielile facute de PNL in campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2016 se solicita AEP sa precizeze "care au fost masurile dispuse cu privire la modalitatea de executare a obligatiilor rezultate din incheierea Contractelor de Prestari Servicii intre/ de catre filialele PNL".

Totodata, social-democratul a cerut AEP sa spuna care au fost sanctiunile dispuse de catre reprezentantii Autoritatii cu privire la faptul ca, "in baza mai multor Contracte de Prestari Servicii incheiate intre filialele PNL si o firma privata, a fost prestat un serviciu unic, dar au fost emise 5 facturi distincte in cuantum de 17.335,68 lei, urmarindu-se astfel eludarea aplicarii normelor referitoare la rambursarea cheltuielilor", norme prevazute in Legea 334/2006.

Nu in ultimul rand, Dragnea a solicitat AEP data la care au fost sesizate organele de urmarire penala, "potrivit art. 291 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, republicata, cu privire la modificarea continutului facturilor emise de catre o firma privata, in baza unui Contract de Prestari Servicii incheiat cu filialele PNL, facturi depuse initial in vederea rambursarii cheltuielilor de catre Autoritatea Electorala Permanenta".