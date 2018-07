Primarul Capitalei Gabriela Firea a depus un amendament pentru ca cele 5.000 de eco-vouchere in valoare de 9.000 de lei, propuse initial pentru achizitionarea de masini mai putin poluante in schimbul celor vechi, duse la casare, sa fie folosite si pentru cumpararea de electronice si electrocasnice.

"Dat fiind faptul ca traficul urban este unul dintre cei mai importanti factori de poluare a aerului, in Planul Integrat privind Calitatea Aerului, adoptat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti este prevazuta limitarea circulatiei autovehiculelor poluante, care degaja in atmosfera cantitati mari de gaze toxice si cu efect de sera. In acest sens, am propus o prima masura concreta, menita sa incurajeze casarea autovehiculelor vechi si achizitia unora noi, mai prietenoase cu mediul. In cadrul acestui proiect, vor fi acordate, in prima faza, un numar de 5.000 de vouchere cu valoarea nominala de 9.000 de lei, care vor reprezenta prima de casare pentru autovehicule uzate, inmatriculate in Bucuresti. Programul va continua si anul viitor. Important de subliniat este ca acest program, spre deosebire de alte initiative in nume personal ale unor consilieri generali care nu urmaresc decat castiguri de imagine si popularitate pe retelele de socializare, acest program este unul coerent, sustenabil si care va avea ca efect reducerea autoturismelor poluante care circula in Bucuresti. Proiectul din care se spune ca ne-am fi inspirat prevede alocarea unor stimulente suplimentare participantilor la programul 'Rabla', ceea ce n-ar fi facut decat sa incurajeze piata gri a tichetelor, numarul de masini scoase din circulatie fiind acelasi", scrie Agerpres.

De asemenea, Primarul General a mai explicat ca voucherele vor putea fi folosite pentru achizitionarea unui automobil nou, non-diesel, cu norma de poluare Euro 6, sau a altor mijloace de transport cu grad redus de poluare, Euro 6 sau electrice (de exemplu motociclete, mopede, biciclete electrice etc) si nu se pot cumula cu tichetele oferite in cadrul Programului Rabla. Altfel spus, pentru o masina casata nu se poate obtine si tichet pentru programul 'Rabla' si voucher pentru programul Primariei Capitalei.

Totodata, persoanele care vor sa isi dea masinile la casat, dar nu doresc sa isi mai cumpere o alta masina, vor avea posibilitatea sa isi achizitioneze, cu voucherele oferite de Primaria Capitalei, electronice sau electrocasnice. Acest demers urmareste de fapt eliberarea parcarilor si trotuarelor de masinile abandonate de ani de zile de proprietarii care nu mai circula cu autovehiculele respective si care, din varii motive, nu vor sa achizitioneze masini noi.