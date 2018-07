Transforma spectaculos aspectul peretilor

Zugraveala este primul detaliu care da tonul unei incaperi si ne poate influenta inclusiv starea de spirit pe care o avem atunci cand petrecem timp intr-o camera. Insa, uneori simti nevoia de o schimbare mai radicala sau vrei ca un perete gol sa capete un aspect spectaculos, fara sa il decorezi insa excesiv.

In acest caz, cea mai buna solutie este sa tapetezi un perete, pentru a crea un punct central intr-o incapere si a-i da un aspect personalizat si stilat. Exista numeroase modele de tapet: unele elegante, altele cool sau unele care redau peisaje spectaculoase din natura, asa ca ai de unde alege. In plus, daca te-ai ferit pana acum sa pui tapet in casa pentru ca nu stiai pe cine sa chemi sa te ajute, afla ca acesta poate fi pus si fara ajutor. Este suficient sa citesti cu atentie aceste sfaturi despre cum se pune tapetul, explicate simplu si pe intelesul oricarui incepator si vei invata cativa pasi esentiali pentru ca aceasta lucrare sa fie un succes.

Inlocuirea plintelor de parchet



Chiar daca parchetul din locuinta ta inca arata bine, plintele probabil nu s-au pastrat in aceeasi stare impecabila ca atunci cand le-ai cumparat. Desi nu par a fi atat de importante, rolul plintelor este mai mare decat crezi, cel putin din punct de vedere estetic. Acestea acopera urmele inestetice de la imbinarea podelei cu zidurile, pot ascunde eventualele defecte de la zugravire si structureaza incaperea, conferindu-i in acelasi timp un aspect mai elegant.

Insa, atunci cand plintele incep sa se desprinda sau sa se uzeze, ele devin mai vizibile ca niciodata. Inlocuirea lor nu necesita foarte mult timp si nici o investitie semnificativa pentru bugetul tau si, in plus, cu putina indemanare vei reusi sa le inlocuiesti si singur. In plus, daca ai mai schimbat piese de mobilier prin casa sau ai rezugravit, poti experimenta cu texturi sau culori diferite, pentru a-i da locuintei tale un aspect unic.



Vopsirea dulapurilor uzate

In timp, dulapurile din locuinta isi pierd nu numai stralucirea, dar si intensitatea culorilor. Acest lucru este evident in special la acele dulapuri vopsite in culori vibrante sau la cele inchise la culoare. Chiar daca ai in plan sa schimbi o parte din mobilier in urmatorii ani, asta nu inseamna ca nu poti lua masuri pentru a le imbunatati aspectul si a le prelungi durata de viata.

In magazinele de bricolaj se gasesc acum numeroase vopseluri pentru mobilier, intr-o gama variata de culori, astfel incat poti experimenta cat te tine curajul. O astfel de lucrare in locuinta ta nu numai ca ii va da un aspect mai fresh, dar vei observa ca incaperile arata diferit, iar asta fara sa fi facut ceva foarte special pentru a o transforma.

Schimba draperiile din casa



Ai intrat vreodata intr-o incapere dupa ce ai dat draperiile jos si ti s-a parut foarte goala? Acesta este adevaratul efect al draperiilor: abia le bagam in seama de obicei, dar efectul lor este de necontestat in designul unei incaperi. De altfel, ele pot transforma ambientul unei camere si putem folosi acest lucru in avantajul nostru, atunci cand vrem sa facem o schimbare rapida.

De regula, draperiile si perdelele din locuinta sunt alese in doua seturi: unele mai subtiri, dintr-un material translucid, si unele mai grele, opace, in culori saturate, care sa mentina racoarea si umbra in casa. Regula dupa care trebuie alese este urmatoarea: draperiile subtiri ar trebui sa fie intr-o nuanta apropiata de cea a peretilor, in timp ce perdelele trebuie sa aiba o culoare puternic contrastanta sau una care sa se imbine perfect cu paleta de culori a designului, in functie de efectul pe care vrei sa il creezi in incaperea respectiva.