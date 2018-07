"Petre Daea, ministrul Petre Daea, omul asta, in loc sa isi prezinte imediat demisia dupa ce a asociat holocaustul cu sacrificarea porcilor din interese de sanatate publica, isi cere scuze pentru cele prezentate in cadrul unei emisiuni A3”, afirma Vlad Voiculescu, intr-un mesaj pe Facebook.

„De minunile doamnei Dancila nu mai zic. Pristina... Podgorica... tot un domnitor. Oamenii astia ne fac de ras in fiecare zi, si o fac cu naturaletea si inconstienta de care doar cineva cu “anvergura” lor intelectuala este capabil. “Fara Prosti in Functii Publice”, asta este urmatoarea campanie de care tara asta ar avea nevoie. Nu o sa fie insa cu strangere de semnaturi, o sa fie cu voturi”, a subliniat Vlad Voiculescu.



Fostul ministru al Sanatatii a reamintit declaratia ministrului agriculturii, citata intr-un comunicat de presa: „Am vrut sa prezint situatia deosebit de grea cu care se confrunta in aceasta perioada crescatorii de porci din cauza pestei porcine africane. In sufletul meu este foarte multa durere, am vrut doar sa descriu momentele ingrozitoare cu care se confrunta atat fermierii nostri, cat si cei care gestioneaza aceasta criza".

De asemenea, a amintit si declaratia lui Petre Daea de ieri: „Singura metoda este sacrificarea. Porcii acestia toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz, domnule. Ganditi-va ca acolo sunt efective de porci care pleaca de aici, se asomeaza, trec dincolo in partea cealalta si se pun pe foc.”