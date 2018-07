Cotidianul titreaza "Si in fascism, dar si in comunism, Biserica Ortodoxa a Romaniei a fost mereu in slujba puterii", articolul fiind scris de Oliver Jens Schmitt, profesor de istorie sud-est-europeana la Universitatea din Viena.

"In 1989, cand dictatorul Nicolae Ceausescu a fost inlaturat de la putere, Biserica Ortodoxa Romana (BOR) n-a fost de partea demonstrantilor. Spre deosebire de Bisericile Catolica si Protestanta, a ramas loiala regimului. Patriarhul de atunci, Teoctist, a trebuit sa se retraga din spatiul public dupa ce facuse o declaratie de loialitate in ultimele zile ale regimului dictatorial. Dar dupa 112 zile, a revenit in viata publica si a colaborat cu cei care au ajuns la putere dupa comunism.

Episodul e simptomatic pentru tara cu cea mai mare majoritate ortodoxa din UE. BOR cauta sa ramana aproape de puterea de stat si o legitimizeaza in schimbul unui suport financiar masiv. Ca si in alte tari ortodoxe, BOR a umplut golul de identitate lasat in urma de comunism", se arata in articol, potrivit realitatea.net.