"Am urmarit cu nespus regret si cu durere evenimentele tragice care se petrec in Republica Elena in ultimele zile, afectand atat de grav si de profund societatea greceasca si pe oamenii ei. Transmit tuturor profunda mea compasiune, iar celor care si-au pierdut pe cei dragi le trimit condoleante si le urez sa aiba puterea de a trece dincolo de aceste momente tragice.

Crucea Rosie romana va face tot ce este in puterea organizatiei, in timpul cel mai scurt posibil, sa ajute Crucea Rosie elena. Sunt, de asemenea, la curent cu eforturile remarcabile ale Uniunii Elene din Romania si ale ministerelor Afacerilor Externe, al Apararii si al Afacerilor Interne, pentru a ajuta Grecia si pe oamenii ei.



In intreaga mea viata, ca si in viata parintilor mei si a bunicii mele, Regina-mama Elena, Grecia a fost un punct de reper. Cu atat mai mult, deci, intreaga Familie Regala a Romaniei este solidara cu poporul elen, in teribila incercare prin care trece, in aceste zile", se arata in mesajul Principesei Margareta, care este si presedintele Crucii Rosii romane.