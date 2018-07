"Imi declar respectul pentru toti membrii comunitatii evreiesti si fac precizarea ca am vrut sa prezint situatia deosebit de grea cu care se confrunta in aceasta perioada crescatorii de porci din cauza pestei porcine africane. In sufletul meu este foarte multa durere, am vrut doar sa descriu momentele ingrozitoare cu care se confrunta atat fermierii nostri, cat si cei care gestioneaza aceasta criza. Doamne fereste, nu am jignit pe nimeni in viata mea, imi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufleteasca si sper sa fiu inteles!", a declarat ministrul Agriculturii, potrivit Mediafax.

Aceast a declaratie a aparut ca urmare a comparatiei pe care ministrul Agriculturii a facut-o intre victimele Holocaustului si porcii incinerati, in ultima perioda, din fermele romanesti din cauza pestei porcine.

"Trebuie sa sacrificam, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod si avem o veste proasta, ca virusul ar fi si in alt complex-care inseamna 17.000-18.000 de capete. (...) Nu exista antidot, nu exista vaccin, nu exista medicamente ca sa usureze boala. Singura metoda este sacrificarea. Porcii acestia toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz, domnule. Ganditi-va ca acolo sunt efective de porci care pleaca de aici, se asomeaza, trec dincolo in partea cealalta si se pun pe foc. Altii se izoleaza. Procedura o fac medicii veterinari, care sunt la limita rezistentei psihice, ca sa stai cu 2-3000 de porci pe zi sa ii omori, se afla in fata unei situatii greu de explicat, dar mai ales greu de tinut ", a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Antena 3.

Reprezentantii Opozitiei i-au cerut demisia ca urmare a acestor afirmatii.