Asadar DA! Este obligatoriu sa inchei o polita de asigurare a locuintei anual. Costa 10 sau 20 de euro, in functie de materialul din care e construita locuinta, si garanteaza o despagubire de pana la 10.000 sau 20.000 euro. Cele trei riscuri acoperite prin polita PAD sunt totodata si cele la care Romania este cel mai expusa:

- Cutremurul

- Alunecarea de teren

- Inundatia

Iata si o serie de informatii pe care ar trebui sa le stie orice proprietar de locuinte care incheie o polita PAD.

La incheierea politei:

- Polita PAD se incheie exclusiv pentru imobilele cu destinatie de locuinta.

- Cladirile care nu sunt legate structural de locuinta nu sunt asigurate prin polita PAD (bucatarii de vara, foisoare, etc.)

- Magazia si garajul nu sunt asigurate prin polita PAD, chiar daca acestea pot fi legate structural de locuinta;

- In cazul in care in curte sunt 2 imobile cu destinatie de locuinta (ex. casa batraneasca si o casa noua) trebuie incheiate polite PAD pentru fiecare dintre ele, separat;

- Centrala termica, boilerul si hidroforul sunt acoperite prin asigurare daca se afla intr-o incapere care este legata structural de imobilul asigurat (daca hidroforul este amplasat in curte, langa put, atunci acesta nu poate fi despagubit).

In cazul producerii unui eveniment asigurat:

- Asiguratul trebuie sa anunte in scris primaria ca la locuinta sa a avut loc o alunecare de teren sau o inundatie, solicitand totodata ca o comisie sa vina si sa constate pagubele, eliberandu-i o copie dupa procesul verbal intocmit. Acel document va trebui depus la dosarul de dauna.

- Asiguratorul la care a fost incheiata polita PAD trebuie anuntat cu privire la dauna produsa, in termen de 60 de zile de la momentul producerii evenimentului asigurat;

- Pentru finalizarea dosarului de dauna si acordarea despagubirii, asiguratul trebuie sa depuna copia actelor de proprietate a imobilului asigurat (contract de vanzare-cumparare, autorizatia de construire si procesul verbal la receptia lucrarilor, certificatul de mostenitor, etc.)

- In cazul in care imobilul are mai multi coproprietari, despagubirea se va imparti conform cotelor detinute de catre acestia, fiind necesara completarea formularelor de despagubire de fiecare coproprietar in parte;

- Documentele necesare dosarului de dauna pot fi depuse de asigurat direct la sediul asiguratorului unde a incheiat polita sau prin e-mail, fie la asiguratorul care i-a incheiat polita, fie la adresa office@paidromania.ro, precizand in subiect numarul politei de asigurare PAD si numele asiguratului, asa cum apare in polita;

- Despagubirile pot fi incasate de asigurat fie direct in contul pe care il are deschis la banca, fie cash, prin ridicarea de la oricare dintre casieriile CEC Bank in baza actului de identitate;

- In cazul in care polita PAD este cesionata in favoarea bancii (in cazul unui credit cu garantie imobiliara), poate fi necesar acordul institutiei bancare pentru obtinerea despagubirii.

Se platesc despagubiri in baza asigurarilor obligatorii de locuinte?

Da, chiar daca la stiri se vorbeste rar despre cei care chiar reusesc sa depaseasca un episod dificil cu ajutorul banilor primiti in baza unei asigurari de locuinta, despagubiri sunt achitate frecvent.

Sfarsitul lunii iunie si inceputul lunii iulie 2018 au fost marcate de o serie de inundatii importante. Pana la data de 20 iulie 2018, au fost deschise 318 de dosare de dauna ca urmare a acestora. Rezerva constituita la acea data de catre PAID Romania era de 1.519.355 lei.

Judetele in care s-au inregistrat cele mai multe cereri de despagubire sunt: Bacau, Alba si Covasna.

Asadar, utilitatea politelor de asigurare obligatorie in Romania este de necontestat. Principalul argument care ar trebui sa determine orice proprietar sa incheie o polita PAD este nivelul de risc ridicat la care suntem expusi in fiecare clipa. In afara de asta, e important sa stim si ca:

- Proprietarii care nu incheie asigurarea obligatorie de locuinta sunt pasibili de amenzi cuprinse intre 100 si 500 de lei.

- Fara polita PAD nu puteti incheia nici asigurarea facultativa a locuintei, care va protejeaza impotriva unor riscuri suplimentare, precum incendiul sau furtul

Inainte de a amana momentul incheierii unei asigurari obligatorii a locuintei, intrebati-va: Merita sa va asumati acest risc? Un dezastru natural poate lovi oricand.