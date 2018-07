Actiunea disciplinara a fost exercitata de IJ pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului Justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale, abateri disciplinare prevazute de articolul 99 literele a) si s) din Legea 303/2004.



"Respinge actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva Laurei Codruta Kovesi, procuror in cadrul DIICOT - BT Sibiu, pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de articolului 99 litera s) (nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale ori a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii - n.r.) din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca neintemeiata", se arata in minuta deciziei.