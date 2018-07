Presedintele a spus ca modernizarea Romaniei depinde de mentinerea unei stabilitati economice, care sa permita promovarea unei societati bazate pe cunoastere, capabila sa exploateze inteligent si sustenabil provocarile tehnologice ale viitorului.

"De aceea, am tot repetat ca avem nevoie de o Romanie educata, o Romanie in care numarul copiilor care fac performanta creste, in timp ce dezvoltarea sistemului de invatamant se bazeaza pe strategii bine gandite", a spus Iohannis.

Klaus Iohannis a spus ca sistemul actual al tarii este invechit, cu o multime de idei incoerente care ajung initiative legislative sau ordonante.

"Ceea ce avem este un sistem invechit, cu o multime de idei incoerente care ajung, culmea, de multe ori, sa devina initiative legislative sau ordonante. Si ceea ce ati mentionat inainte, din pacate, se arata a fi parte din acest sistem invechit, in care un grup de tineri entuziasti, care risca totul ca sa arate ce pot, sunt certati cand se intorc acasa. Nu stiu cine v-a certat, dar cu certitudine au gresit. Inovatia in domeniul constructiilor este una deosebit de importanta pentru Romania. Din nefericire, fondul de locuinte pe care il avem in acest moment are un standard foarte scazut, raportat la normele europene", a subliniat Iohannis, potrivit News.ro.