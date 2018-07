Barbatul, in varsta de 29 de ani, din municipiul Constanta, pe numele caruia autoritatile spaniole au emis mandat european de arestare, este acuzat de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat.

"Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala pentru comiterea unor infractiuni de furt calificat si constituirea unui grup infractional organizat, acesta sustragand dintr-un magazin, din Spania, mai multe obiecte de lux, precum ceasuri si bijuterii, in valoare de 4.700.000 de euro", informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.

Barbatul a fost depistat pe 24 iulie si a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind introdus in arestul IPJ Constanta.

Pentru depistarea persoanei urmarite international, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala - Inspectoratul General al Politiei Romane. La actiune au participat si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Constanta.