"Pana joi la ora 23:00 vor fi averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua izolat aspect de vijelie, indeosebi in regiunile estice si sud-estice, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, mai ales in cursul dupa-amiezilor si la inceputul noptilor.

Prin acumulare sau in perioade scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si pe arii restranse 40…50 l/mp", se arata in atentionare.

Vizate sunt judetele Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Harghita, Mures, Bacau, Vaslui, Galati, Vrancea, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Ilfov si Calarasi.

De asemenea, pana la ora 21:00 este in vigoare un cod portocaliu pentru judetele Tulcea si Constanta.

Avertizari nowcasting

Pana la ora 14:40, in(Caransebes, Oravita, Carasova, Obreja, Lupac, Constantin Daicoviciu, Paltinis, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Sacu, Copacele, Brebu, Ciudanovita, Goruia) se vor semnala averse ce vor cumula local 25-30 l/mp, frecvente descarcari electrice, izolat grindina de dimensiuni mici, intensificari de scurta durata ale vantului.

Pana la ora 14:30, in judetele Olt si Dolj vor fi averse ce vor cumula 25 l/mp, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului.