4 solutii ca sa scapi de problemele cu incalzirea locuintei pentru iarna viitoare:

1. O centrala performanta

Omul gospodar isi face vara sanie si iarna car. Este o vorba veche romaneasca, dar extrem de practica si buna de urmat in toate planurile si proiectele tale. Vara poate fi momentul ideal sa incepi sa te gandesti daca locuinta ta are nevoie de imbunatatiri pentru iarna care va veni. Ai timp sa-ti faci calcule, sa incepi lucrarile si apoi sa astepti linistit sezonul rece, stiind ca nu vei avea probleme nici cu caldura din casa si nici cu facturile prea mari. Una dintre primele si cele mai utile investitii pe care le poti lua in calcul pentru iarna este instalarea unei centrale termice in locuinta, iar in momentul de fata una dintre cele mai eficiente este Ariston Clas One, o centrala care a redus sectiunea tevilor prin care trece agentul termic cu 142% tocmai pentru a mari eficienta din locuinta ta.



2. Izolarea termica a apartamentului

Odata ce ai rezolvat problema sursei de caldura din locuinta pentru iarna, este timpul sa iti indrepti atentia spre pastrarea agentului termic in interiorul casei. Multe locuinte vechi nu mai sunt eficiente din punct de vedere termic, motiv pentru care e timpul sa iei in calcul o renovare si o izolare termica eficienta a apartamentului. Repara peretii exteriori, daca stai la casa, iar daca locuiesti la apartament izoleaza mai bine peretii camerelor principale. De asemenea, poti lua in calcul sa schimbi ferestrele casei cu unele eficiente din punct de vedere termic, dar si usile, pentru a putea pastra, in cazul in care iti doresti, unele incaperi mai calde, precum camera copilului.



3. Calorifere optime pentru marimea casei

Daca ai in plan o renovare, caloriferele din casa nu trebuie uitate, mai ales daca in locuinta ta inca se mai regasesc cele vechi, de la ridicarea blocului. E important in aceasta situatie sa nu pici in capcana de a crede ca cel mai mare calorifer va fi si cel mai bun pentru casa ta. De altfel, nu va incalzi mai mult locuinta, dar va creste semnificativ costurile la incalzire, cu cat este mai mare. Alege un model care se potriveste pe dimensiunile casei si camerelor tale. In acest fel, vei beneficia atat de caldura, cat si de facturi mai mici.

4. Redecoreaza inteligent spatiul interior al locuintei

Modul in care casa ta este decorata poate influenta si cat de cald e in locuinta. Spre exemplu, nu pune niciodata patul sau capaneaua in dreptul caloriferului, pentru ca va bloca toata caldura si astfel vei plati degeaba pentru ea. Obisnuieste-te sa tii caloriferele descoperite, pentru a maximiza raspandirea caldurii prin casa. Pe timpul zilei, lasa lumina soarelui sa intre cat mai mult in locuinta, insa pe timpul noptii recomandarea ar fi sa folosesti draperii, inchise la culoare si mai groase, care vor actiona ca un strat de izolare, pastrand caldura in interior.