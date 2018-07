Antioxidantii contribuie la regenerarea celulara si, implicit, la incetinirea procesului de imbatranire a organismului. Intarirea sistemului imunitar, reducerea riscului de aparitie a cancerului, a bolilor cardiovasculare sau a bolii Alzheimer completeaza lista beneficiilor pe care le putem obtine prin consumul de antioxidanti. De aceea, este important sa asiguram organismului necesarul zilnic de antioxidanti, din surse precum fructe, legume sau bauturi din ingrediente cat mai naturale.

Vinete

Vinetele sunt legume de sezon bogate in antioxidanti care se regasesc in cea mai mare parte in coaja. In plus, datorita unui continut redus de calorii si a unui continut ridicat de apa (aproximativ 93%), vinetele reprezinta alimentul ideal pentru zilele de vara.

Fiind bogate in fibre si sarace in grasimi, acestea sunt indicate si persoanelor care urmeaza o cura de slabire, deoarece ofera senzatia de satietate. Cei mai importanti nutrienti care se regasesc in vinete sunt vitaminele B1 si B6, cuprul si manganul, ce ajuta organismul sa lupte impotriva radicalilor liberi.

Bere

Potrivit unui somunicat remis 9am, consumata moderat, acesta bautura stimuleaza puterea antioxidanta a organismului. Fabricata din ingrediente 100% naturale, berea poate fi o sursa importanta de antioxidanti. In plus, berea contine peste 35 de compusi fenolici, adica elemente nutritive (vitamine, minerale) si enzime provenite in proportie de aproximativ 80-90% din malt, iar 10-20% din hamei. Acestea pot contribui la sanatatea organismului prin efectul lor antioxidant si de protectie impotriva unor boli precum diabet, osteoporoza sau boli cardiovasculare. Consumata cu moderatie, in limita a 330 ml/zi pentru femei si 660 ml/zi pentru barbati, berea poate fi integrata in dieta pentru un aport de vitamine de tip B, minerale si fibre.

„Berea este una dintre bauturile preferate in sezonul estival. Pe langa efectul sau recunoscut racoritor, berea aduce o intreaga gama de beneficii organismului, insa doar atunci cand este consumata cu moderatie. Acest efect antioxidant al berii a fost chiar reconfirmat prin intermediul unei cercetari stiintifice derulate in Romania, sub egida Centrului nostru. Rezultatele studiului au demonstrat clar ca un consum moderat de bere poate stimula puterea antioxidanta a organismului si nu influenteaza greutatea corporala”, spune dr. Corina Zugravu, presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Afine, mure, zmeura

Specialistii in nutritie sustin ca un pahar plin cu fructe de padure este suficient pentru a oferi organismului necesarul de antioxidanti. Fructele din spectrul violet-albastru-rosu-visiniu-portocaliu, precum afinele, murele si zmeura, toate bogate in vitamina C, fier, calciu si magneziu, au efect antioxidant, anti-inflamator si de reglare a tensiunii.

