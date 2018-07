Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, doua vehicule au fost implicate intr-un accident produs aproape de iesirea din Alba Iulia, pe Calea Motilor, drum care face legatura cu zona Muntilor Apuseni.

Unul dintre vehicule era o autospeciala de Politie, la volanul careia se afla o femeie, angajata a Postului de Politie Rosia Montana.

Din primele cercetari a rezultat ca accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate de catre politista, a precizat IPJ Alba. In urma impactului, un copil in varsta de 4 ani aflat in masina lovita a suferit leziuni usoare, potrivit Adevarul.ro.