In sesizarea catre CCR, presedintele arata ca ambele legi au fost adoptate de Parlament cu incalcarea Constitutiei si contin mai multe prevederi neconstitutionale.

Presedintele Klaus Iohannis anuntase din 4 iulie ca va ataca la CCR modificarea Codurilor penale, spunand ca este ”revoltatoare” si ca ceea ce fac PSD-ALDE este o dictatura a majoritatii profund daunatoare democratiei.

Legea de modificare a Codului penal a fost atacata la Curtea Constitutionala si de catre ICCJ si ale PNL si USR, iar CCR se va pronunta in acest caz in 25 septembrie.

Proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat in sesiunea extraordinara a Parlamentului de catre plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 167 de voturi ”pentru”, 97 de voturi "impotriva" si 19 abtineri, in conditiile in care erau necesare minimum 165 de voturi favorabile, iar printre cele mai importante modificari la Codul penal se numara redefinirea abuzului in serviciu si abrogarea neglijentei in serviciu.