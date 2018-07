"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura, care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, iar Serviciul de Meteorologie grec a anuntat o inrautatire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic si scaderea semnificativa a temperaturii.

Vor fi afectate urmatoarele regiuni: Epirul, insulele din nordul Golfului Ionic, vestul Greciei continentale, Tessalia, insulele Sporade si insulele din nordul si estul M. Egee, estul Macedoniei, Tracia, Evia, Macedonia Centrala (in principal Halkidiki).

Detalii suplimentare despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalul meteoalarm.eu.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222", arata MAE.