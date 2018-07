Copilul in varsta de 11 ani se juca impreuna cu prietenii pe un teren de fotbal din Pitesti, iar a un moment dat, mingea a fost aruncata in afara terenului, iar acesta a mers sa o recupereze de pe o alee aflata in apropiere. La intoarcere insa, a alunecat pe iarba uda si a cazut 5 metri in gol.

In urma accidentului reprezentantii Primariei Pitesti, in administrarea careia se afla terenul de fotbal, au demarat o ancheta, iar baiatul a fost transferat la un spital din Bucuresti.

"Se pare ca acel copil care s-a accidentat a cazut de undeva din afara incintei bazei de agrement din Trivale, care in mod normal este supravegheata. Noi avem pe timpul programului de joaca paza permanenta. La randul lor, oamenii legii au deschis o ancheta si urmeaza sa stabileasca daca in acest caz a fost vorba despre o infractiune", a declarat Luminita Balasoiu, consilier Pirimaria Pitesti, potrivit stirileprotv.ro.