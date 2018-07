Cele doua aeronave vor decola in jurul orei 10:00. Este vorba despre o aeronava C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, si despre un aparat de zbor C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, puse la dispozitie de Ministerul Apararii Nationale in cadrul Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, care coordoneaza raspunsul la dezastrele naturale si provocate de om la nivelul UE, permitand acordarea asistentei coordonate, eficace si rapide in sprijinul populatiilor afectate.

"Noi suntem pregatiti in momentul de fata sa decolam de pe Baza 90. Discutam despre un avion specializat in stingere de incendii, este un avion Hercules pentru sprijin logistic, de 20 de militari, care deservesc aceste aeronave. Suntem aproape pe final cu aceste proceduri pe care trebuie sa le indeplinim. De asemenea, suntem in legatura directa cu colegii din Grecia, am avut o noua discutie in aceasta dimineata cu ministrul Apararii elen, spunandu-i ca suntem pregatiti sa zburam spre Grecia", a declarat Fifor, la Digi24.

Ministrul Apararii a precizat ca, deocamdata, acesta este sprijinul pe care Romania il pune la dispozitia Greciei, informeaza Agerpres.

"In cazul in care e nevoie de mai mult, cu siguranta, vom fi alaturi de colegii nostri eleni", a spus Fifor, mentionand ca cei 20 de militari se vor ocupa de operarea celor doua aeronave.

El a aratat ca miercuri dimineata a informat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila despre aceasta misiune.

Marti, Mihai Fifor a avut o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, despre situatia de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate a Armatei Romaniei de a interveni cu forte si mijloace in sprijinul celor care actioneaza la fata locului.