Durata medie in care se ocupa o oferta de munca variaza intre 12 zile si se apropie de 2 luni, in functie de tipul de job si de domeniul de activitate, conform sondajului OLX care a lansat, in aceasta vara, Indexul locurilor de munca, o analiza care va oferi un diagnostic, in timp real, al dinamicii pietei muncii din Romania. Cel mai rapid, angajatorii isi gasesc candidati pentru bone-menajere (unde timpul mediu de ocupare al unui loc de munca vacant este de 12 zile), casieri - lucratori comerciali (15 zile), evenimente si divertisment (16 zile) si personal administrativ - secretariat (17 zile), scrie Agerpres.

In ceea ce priveste categoria 'soferi - servicii auto- curierat', domeniul cu cele mai multe anunturi de angajare scoase la concurs pe platforma online, datele arata ca durata medie a inchiderii unui anunt este de 21 de zile.

"Soferi - servicii auto- curierat' este categoria cu cele mai multe locuri de munca disponibile la sectiunea Locuri de munca. Nevoia mare de personal in acest domeniu a fost constanta in ultimul an si jumatate, avand in vedere ca in aproape toate lunile aceasta categorie a adunat cele mai multe anunturi de angajare de pe OLX, cu exceptia lunii ianuarie 2017, cand cele mai multe joburi vacante erau la categoria 'munca in strainatate'.

Totodata, categoria este pe primul loc si din punct de vedere al numarului de interactiuni totale dintre angajatori si candidati, generand aproape 300.000 de contactari pe luna.

In prima jumatate din 2018, pe locul doi in topul celor mai populare categorii de locuri de munca scoase la concurs de catre angajatori s-a aflat categoria 'ingineri-meseriasi-constructori'. 'Munca in strainatate' si 'personal hotelier - restaurant' sunt alte doua categorii cu un numar semnificativ de anunturi, urmate de sectiunile 'bone-menajere' si 'casieri- lucratori comerciali'.

'Gulerele albastre' isi doresc in continuare sa plece din tara, categoria 'munca in strainatate' fiind pe locul 2 in topul domeniilor cu cei mai multi candidati, dupa soferi, exceptand lunile de inceput de vara, in care personalul pentru hotelier - restaurant isi cauta intens locuri de munca sezoniere.

Pe de alta parte, cel mai greu de gasit sunt candidatii pentru joburile disponibile la sectiunea 'IT - Telecomunicatii', unde timpul mediu de inchidere al unui anunt ajunge la 52 de zile. Deficitul mare de personal din acest sector, dar si pachetele salariale generoase oferite de angajatori fac dificila recrutarea de candidati, ceea ce se reflecta si intr-o prelungire a procesului de recrutare.

Aproape patru din zece (38%) din totalul celor 2.279 de utilizatori care au raspuns la intrebarea 'De ce vrei sa iti schimbi locul de munca?' au spus ca principala motivatie pentru a-si schimba angajatorul este obtinerea unui salariu mai mare.

De asemenea, aproape jumatate (49%) dintre respondenti au indicat programul de lucru flexibil drept cel mai important beneficiu pe care si l-ar dori de la compania pentru care lucreaza. In topul celor mai dorite beneficii se mai afla bonurile de masa (circa 40% dintre respondenti), munca peste program platita mai bine (34%), transportul asigurat la locul de munca (34%), precum si mai multe zile libere platite (19%).

Platforma online de anunturi generaliste reuneste la sectiunea Locuri de munca peste 25.000 de companii. Sectiunea, relansata la inceput de 2017 cu pachete special gandite pentru angajatori, a avut in 2017 peste 400.000 de anunturi noi de locuri de munca. In primele 6 luni din 2018, angajatorii au publicat peste 200.000 de anunturi de locuri de munca.