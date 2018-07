"In general, in lunile de vara, Bucurestiul si nu numai se confrunta cu o majora criza de sange. Este vorba de perioada concediilor, sunt multe accidente rutiere, sunt operatii planificate, astfel incat nevoia de sange este foarte mare, iar numarul donatorilor scade. In mod normal, pentru a asigura necesarul de sange in Bucuresti, ar fi nevoie de 300 - 400 de donatori pe zi.

Azi dimineata, pana la aceasta ora, erau inscrisi 140, ceea ce e absolut insuficient. Asta inseamna foarte multe probleme, de aceea prezenta mea aici impreuna cu doamna director e practic un semnal de alarma si o rugaminte pentru cei care pot sa doneze sa o faca", a declarat Pintea, citata de romaniatv.net.

Ministrul a mai tinut sa mentioneaza ca in toata tara exista vara aceasta problema, insa cel mai acut ea se resimte in Capitala.