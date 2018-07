Conform reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, o femeie in varsta de 33 de ani din municipiul Craiova si-a ucis copilul in varsta de trei ani, strangandu-l de gat. Incidentul a avut loc in noaptea de 22 spre 23 iulie, in localitatea Unirea, acolo unde familia se afla in vizita la bunici, potrivit News.ro.

Femeia a povestit ca s-a trezit in cursul noptii si a crezut ca fiul sau, de trei ani, care dormea langa ea, este Diavolul. Dupa ce a comis fapta, ea a mers in camera alaturata unde dormea sotul ei, de profesie jandarm, si i-a povestit ce s-a intamplat, acesta anuntand autoritatile.

Femeia lucreaza ca asistent social la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si a fost retinuta pentru 24 de ore pentru omor, urmand sa fie prezentata, marti, Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva.