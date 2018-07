Accidentul petrecut marti dimineata pe DN 2 A, in judetul Ialomita s-a soldat cu decesul unei persoane, un barbat in varsta de 62 de ani.

"Garda Tandarei a fost solicitata sa intervina la un accident rutier produs pe DN 2A, in apropiere de popasul Chirana", au anuntat, luni, reprezentantii ISU Ialomita.

Conform acestora, in accident a fost implicat un aotuturism si un autocamion care transporta grau, in urma impactului rezultand decesul conducatorului autoturismului, un barbat in varsta de 62 de ani.

De asemenea, capul tractor al camionului a ars in totalitate, afectand si aproximativ 5% din incarcatura, potrivit News.ro.