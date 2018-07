Evenimentul s-a petrecut in Ploiesti.



''Politistii din Moreni ne-au informat despre faptul ca un barbat din judetul Dambovita a sesizat faptul ca ar fi patruns intr-o locuinta din Ploiesti, cu intentia de a fura, insa in casa respectiva a gasit cadavrul unei persoane. In baza acestei sesizari s-a constituit o echipa operativa care s-a deplasat la fata locului si a gasit cadavrul unei femei'', infromeaza IPJ Prahova.

Dupa ce s-a intervenit pentru deblocarea usii, langa cadavrul in putrefactie a fost gasit si un caine mort, de asemenea in putrefactie.



''A fost gasita decedata o femeie de 45 ani (decedata de aproximativ 12 luni). Era in stare de putrefactie. A fost gasit si un caine langa persoana decedata, in stare de putrefactie si cadavrul cainelui'', a mentionat ISU Prahova.

In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si tentativa de furt, noteaza europafm.ro.