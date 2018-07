Fast-food, inchis de Directia de Sanatate Publica, dupa ce clientii au filmat gandaci in vitrina cu mancare

Un magazin care comercializa mancare de tip fast-food in incinta unui mall din Galati a fost inchis, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP), dupa ce clientii au filmat, in weekend, gandaci in vitrina cu mancare, imagini distribuite apoi pe o retea de socializare.