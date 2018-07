In prezenta mai multor parlamentari PSD, printre care s-a aflat si liderul PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, Ion Leonard Dicu si-a inmanat singur titlu de Cetatean de Onoare si a varsat cateva lacrimi in momentul in care a luat la subrat, placheta si soclul de sticla ce continea fotografia sa, informeaza site-ul dambovitanews.ro.

Proiectul de Hotarare prin care si-a acordat titlul a fost aprobat in data de 27.04.2018 si a avut la baza un referat intocmit de viceprimarul Ion Olic.