O avertizare cod galben emisa duminica de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vizeaza Capitala si 31 de judete si va fi in vigoare de luni de la ora 10.00 pana marti, la ora 23.00.

In acest interval vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata in special in regiunile sudice, estice si centrale, precum si in zonele de deal si de munte. Vor fi averse local torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Cantitatile de apa accumulate vor fi de peste 25-30 l/mp si pe arii restranse 50-60 l/mp, informeaza News.ro.

Instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata pe tot parcursul saptamanii, mai afirma ANM.

Pana luni la ora 10.00 este in vigoare o alta avertizare cod galben vizand paisprezece judete, unde se vor inregistra frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, averse care vor avea si caracter torential si izolat grindina si vor cadea cantitati de apa de 20-25 l/mp si izolat peste 30-40 l/mp.

De asemenea, de duminica de la ora 18.00 si pana in 25 iulie la ora 16.00 este in vigoare o avertizare cod galben emisa de hidrologi, care spun ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de atentie.

Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Aries, Mures, (judetele Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara si Arad), Bega Veche, Bega, Timis, Bȃrzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna (judetele Timis, Caras Severin si Gorj), Desnatui, Jiu (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj) si Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Gorj, Arges, Dolj si Olt).

Luni dimineata, la ora 6.00, a intrat in vigoare o alta avertizare cod galben de inundatii, valabila tot pana miercuri, la ora 16.00. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice Mures, Tarnava Mica, Tarnava Mare (judetele Harghita, Mures, Sibiu si Alba), Olt (judetele Harghita si Covasna), Vedea (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges (judetele Arges, Dambovita, Teleorman, Giurgiu si Ilfov), Ialomita (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita), Buzau (judetele Brasov, Covasna si Buzau), Bistrita (judetele Suceava, Neamt, Harghita si Bacau), Trotus, (judetele: Harghita, Covasna, Bacau, Neamt si Vrancea), Putna, Rȃmnicu Sarat (judetele: Buzau si Vrancea), Barlad (judetele Iasi, Neamt, Vaslui, Vrancea, Bacau si Galati), Siret (Vrancea si Galati), Prut (judetele Vaslui si Galati), rȃurile mici din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea).

Inundatii se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din judetele Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Sibiu, Valcea si Arges, spun hidrologii.