Adolescentul in varsta de 17 ani, instituitionalizat intr-un centru de plasament din Dorohoi, a mers duminica dupa-amiaza impreuna cu alti doi copii, sa faca baie in iazul Polonic din Dorohoi si la un moment dat a disparut sub apa. Un barbat ce se afla pe malul apei a anuntat autoritatile dupa ce a vazut ca tanarul nu mai iese la suprafata.

Tanarul a fost cautat de doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, unul de la Dorohoi si altul de la Botosani, carora li s-au alaturat si scafandrii de la Iasi, iar cautarile au durat mai bine de cinci ore, informeaza Mediafax.