Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 iulie ora 10:00 - 24 iulie, ora 09:00, vremea va fi instabila in Capitala si se va racori. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential - se vor inregistra in medie 15...20 l/mp si izolat posibil peste 25 l/mp. Temperatura maxima va fi de 26 - 27 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 17 grade.

Marti, 24 iulie, pana la ora 23:00, vremea va fi instabila, iar valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Cantitatile de apa vor depasi 10...15 l/mp. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 27 de grade, precizeaza ANM, potrivit Agerpres.