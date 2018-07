"Accidentul s-a produs din cauza unui conducator auto, care nu a pastrat o distanta suficienta fata de cel dinaintea sa, iar pentru a evita o ciocnire fata-spate, a patruns pe contrasens, unde a lovit frontal o alta masina ce venea din sens opus", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Caras-Severin, Adrian Jurjica, potrivit Agerpres.

Conducatorul auto a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. In prezent, politistii continua cercetarile pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul.