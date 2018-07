Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 43,7 euro pe MWh la nivelul intregii zile, informeaza Agerpres.

Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 50,8 euro pe MWh, in Slovacia - 50,4 euro pe MWh, iar in Cehia tot 50,4 euro pe MWh.

In orele de varf de consum (9:00 - 20:00), diferenta a fost si mai mare. Daca in Romania pretul in acest interval era de 43,3 euro pe MWh, in Ungaria era de 53,2 euro pe MWh, iar in Slovacia si Cehia - 52,4 euro pe MWh.