Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat, temporar, instabilitatea atmosferica va fi accentuata in Banat, Oltenia, local in Crisana, sud-vestul Transilvaniei si vestul Munteniei. In aceste zone se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si izolat grindina. Se vor inregistra cantitati de apa de 20...25 l/mp si izolat peste 30...40 l/mp.

Pe parcursul zilei de duminica, 22 iulie, fenomene asociate instabilitatii atmosferice vor fi in zonele de deal si de munte, in Maramures, Crisana si Transilvania si local in Muntenia si in Dobrogea.

De asemenea, ANM a emis si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati importante de apa, valabila in perioada 23 iulie, ora 10:00 - 24 iulie, ora 23:00, in municipiul Bucuresti precum si in judetele Suceava, Bacau, Vaslui, Neamt, Vrancea, Galati, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Calarasi si Constanta.

In intervalul mentionat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata, indeosebi in regiunile sudice, estice si centrale, precum si in zonele de deal si de munte. Vor fi averse local torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Cantitatile de apa acumulate vor fi de peste 25...30 l/mp si pe arii restranse 50...60 l/mp.

ANM avertizeaza ca instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata pe tot parcursul saptamanii viitoare, potrivit Agerpres.