Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara, potrivit stirileprotv.ro.

Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. Ceilalti doi copii sunt cautati in prezent de politisti si localnici, iar la fata locului au fost trimise si echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Deocamdata nu se stie daca cei doi s-au inecat si ei.