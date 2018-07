Conform anchetatorilor, cel care a sunat la 112 a fost prietenul tinerei, in varsta de 20 de ani. Acesta a spus ca a gasit-o pe fata pe un camp situat la trei kilometri de localitatea Halaucesti si ca prezenta urme de lovituri in zona capului. Echipajul Ambulantei care a ajuns la fata locului a constat decesul, iar corpul adolescentei a fost dus la Institutul de Medicina Legala din Iasi, unde va fi facuta necropsia, potrivit stirileprotv.ro.

Tanarul a fost audiat de catre procurori pe tot parcursul noptii de vineri spre sambata, iar dupa ce a negat ca el ar fi autorul crimei, si-a recunoscut in cele din urma fapta, fiind retinut in dimineata zilei de sambata. Ulterior, a fost dus la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi, pentru a se stabili daca a avut discernamant in momentul comiterii crimei. In functie de rezultatul expertizei psihiatrice, anchetatorii vor decide daca vor solicita judecatorilor emiterea mandatului de arestare pe numele tanarului.