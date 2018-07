"Sa nu-si imagineze cineva ca ministrul este cel care se implica si da comenzi Jandarmeriei. Ministrul nu e jandarm, nu e politist, nu e pompier, sa nu creada cineva ca, duminica de duminica, eu ma duc la minister si din umbra dau comenzi Jandarmeriei sa actioneze intr-un fel sau in altul. Sub nicio forma. Misiunile operative sunt conduse de comandantul actiunii, interventia in forta nu e decisa de comandantul Jandarmeriei, este decisa de prefect, asa spune legea noastra si trebuie sa o citim cu totii in aceeasi nota. (...) Prefectul e cel care da dispozitie pentru o interventie in forta a Jandarmeriei. Atunci cand viata jandarmilor e pusa in pericol, exista si posibilitatea, dar e o situatie exceptionala, reglementata in lege, prin care comandantul actiunii, nu comandantul Jandarmeriei, adica cel care e la fata locului si cel care coordoneaza intreaga misiune, ia decizia unei actiuni de repliere, in asa fel incat fortele Jandarmeriei sa fie protejate, sa fie scoase din zona de pericol", a spus Carmen Dan, potrivit Digi24.

Ministrul a mentionat ca noul Cod penal contine niste sanctiuni mai drastice pentru ultraj, ultraj judiciar si omor, si de asemenea, ca a vazut in alte state europene democratice interventii in forta ale Jandarmeriei.

"Nu s-a intamplat nicaieri in Romania o asemenea interventie. Daca stau sa ma gandesc bine, de un an si jumatate o sigura data Jandarmeria a avut o interventie mai violenta pentru a restabili ordinea publica, februarie 2017 si nici atunci nu a fost o interventie in forta, ci doar o actiune prin care am extras din acea multime acele persoane care incitau la dezordine publica", a afimat ministrul.

Aceasta a sustinut ca a vazut "multa manipulare" in ceea ce priveste reflectarea interventiilor Jandarmeriei.

"Nu am vazut imagini foarte multe cu jandarmi care sunt agresati, am vazut in schimb multa manipulare. S-a discutat despre interventia in forta a Jandarmeriei pe 20 iunie, atunci a fost atat de evidenta acea manipulare, pentru ca jandarmii nu au facut altceva decat sa se asigure ca acea manifestare nu degenereaza (...). A fost o singura situatie in care un jandarm a folosit un spray, nu l-a indreptat catre multime, a fost indreptat catre pamant, dar eu cred ca tot acel demers si acea manipulare au avut ca scop estomparea unui alt eveniment, si anume, agresarea deputatului Bacalbasa. (...) Cei care au dorinta de a manipula, cei care au dorinta de a intoxica au evocat cu insistenta faptul ca Jandarmeria a intervenit in forta", a subliniat ministrul Dan.

Conform ministrului, sunt folositi cai in misiunile de mentinere a ordinii publice si de catre Jandarmeriile din Franta, Germania, Spania, Olanda, Marea Britanie.

"Acesti cai niciodata nu o sa loveasca oameni, niciodata nu o sa reactioneze la zgomote puternice, intermitente, niciodata nu o sa se sperie de masini sau de oameni care se manifesta intr-un fel, sa zic, violent, agresiv. (...) Ei insotesc coloanele de manifestanti aflate in deplasare tocmai pentru a ne asigura ca acea deplasare se desfasoara intr-o anumita ordine, respectand anumite reguli, in asa fel incat noi sa avem posibilitatea sa cream acele culoare care sunt absolut necesare pentru interventia, de exemplu, a salvarilor sau pentru deplasarea celorlalti participanti la trafic", a adaugat Carmen Dan.