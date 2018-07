Reactia MAE dupa decizia Comisiei Europene de sesizare a CJUE pe netranspunerea directivei privind spalarea banilor

Decizia Comisiei Europene de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cauza 2017/0417, procedura de infringement referitoare la netranspunerea Directivei 2015/849/UE privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 si de abrogare a Directivei 2005/60/CE si a Directivei 2006/70/CE, este un act procedural standard, realizat in cazurile in care un stat membru nu notifica institutiei europene, in termen, actul normativ national care transpune, integral, actul legislativ european.