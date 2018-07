Principalele elemente de noutate introduse prin aceste modificari se refera la valabilitatea pasapoartelor simple electronice, situatiile in care poate fi solicitata eliberarea pasaportului simplu temporar si noile termene de procesare a cererilor de eliberare a pasapoartelor simple temporare in anumite situatii.

Astfel, cetatenii cu varsta de peste 18 ani, care vor depune, incepand de astazi, 20 iulie 2018, cerere pentru obtinerea pasaportului simplu electronic vor primi documentul de calatorie cu valabilitate de 10 ani. Pana in prezent, termenul de valabilitate era de cinci ani. Pentru celelalte segmente de varsta, termenul de valabilitate ramane nemodificat: 3 ani pentru persoanele cu varsta de pana la 12 ani, respectiv 5 ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani, se arata in comunicat.

Cererile pentru eliberarea documentelor de calatorie depuse anterior datei de 20 iulie vor fi procesate potrivit dispozitiilor legale aplicabile la data depunerii cererii.

Tot de astazi intra in vigoare noile prevederi privind conditiile de eliberare a pasaportului simplu temporar. Astfel, pasapoartele cu valabilitate de un an vor fi eliberate intr-un termen de cel mult 3 zile lucratoare in situatii obiective in care, din motive de sanatate, familiale sau profesionale, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic. In acest sens, trebuie prezentate documente justificative.

Persoanele care nu doresc un pasaport simplu electronic sau cele care nu pot prezenta documentele justificative din categoria celor mai sus mentionate, vor putea primi pasaport temporar, dar in termenul de eliberare a documentului electronic: maxim 30 de zile lucratoare, in cazul cererilor depuse in tara si cel mult 90 de zile lucratoare pentru cererile depuse in strainatate.